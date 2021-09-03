В Логойске задержана пара за распространение психотропа

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– пояснили в милиции.В квартире также были найдены приспособления для употребления наркотиков и предметы для изготовления и расфасовки психотропа.В подвале у задержанных милиционеры обнаружили пять свертков готового товара. Мужчина признался, что запрещенные вещества производились не только для собственного потребления, но и в целях сбыта.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.Видео УВД Минского облисполкома