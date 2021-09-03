В Логойске задержана пара за распространение психотропа

Сотрудники милиции задержали пару за распространение наркотиков. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.
"Оперативникам поступила информация, что житель Логойска вместе с сожительницей могут выращивать наркосодержащие растения и причастны к сбыту психотропных веществ. Речь шла о 36-летнем украинце и 26-летней местной жительнице. Во время обыска у подозреваемых обнаружено и изъято более 100 г марихуаны и около 100 г особо опасного психотропного вещества – альфа-PVP", – пояснили в милиции.
В квартире также были найдены приспособления для употребления наркотиков и предметы для изготовления и расфасовки психотропа.
В подвале у задержанных милиционеры обнаружили пять свертков готового товара. Мужчина признался, что запрещенные вещества производились не только для собственного потребления, но и в целях сбыта.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.
Видео УВД Минского облисполкома