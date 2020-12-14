В Логойске из-за аварии без тепла и горячей воды оставались 140 домов, две школы и три детсада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел утром 13 декабря.
Спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм на улице Заводской в Логойске Минской области. Всего без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 140 многоквартирных жилых домов, две школы и три детских сада.
– В 18:40 тепло и горячее водоснабжение потребителей восстановлено, – рассказали в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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В Логойске из-за аварии без тепла были 140 домов, две школы и три детсада
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