В логистический центр "Брузги" прибыла новая партия гуманитарной помощи для беженцев

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За время существования лагеря беженцев на белорусско-польской границе иностранцам были розданы 60 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены, одежды и т.д.