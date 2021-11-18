В логистический центр "Брузги" прибыла новая партия гуманитарной помощи для беженцев

На склад, который располагается рядом с транспортно-логистическим центром "Брузги", прибыла новая партия гуманитарной помощи для беженцев. Теплые вещи, еда, предметы личной гигиены и другие необходимые товары собрали представители профсоюзного движения, общественных организаций и просто неравнодушные граждане. Ежедневно в лагерь поступает несколько тонн гуманитарной помощи.
За время существования лагеря беженцев на белорусско-польской границе иностранцам были розданы 60 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены, одежды и т.д.