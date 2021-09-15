В Лоевском районе в ДТП с лосем пострадала пассажирка легковушки

ДТП произошло на 39 км автодороги Речица – Лоев в утренний час. Автомобиль Mazda под управлением 66-летнего водителя шел со стороны Речицы в направлении Лоева.





– На проезжую часть из кукурузного поля внезапно выбежал лось. Произошло столкновение. Легковушка оказалась на полосе встречного движения, где затем столкнулась с грузовиком МАН. Им управлял 38-летний водитель. Пострадала 61-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. С травмами ее доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Животное погибло. Обстоятельства аварии уточняются. Автоинспекторы напоминают, что в осеннюю пору активизируется миграция животных. На лесных дорогах водители должны двигаться с минимально разрешенной скоростью, чтобы можно было успеть среагировать.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

