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  2. В Лоевском районе спасатель вытащил из Днепра двух тонущих школьниц

В Лоевском районе спасатель вытащил из Днепра двух тонущих школьниц

Инцидент произошел на реке Днепр рядом с деревней Страдубка.

Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старшина внутренней службы Борис Грицков проходил вдоль берега реки в свободное от службы время. Он услышал крики о помощи и увидел в воде двух девочек, которые не могли самостоятельно выбраться из реки. Не раздумывая, спасатель помог вначале одной девочке, затем - второй. Школьницы впоследствии рассказали, что пришли на помощь шестикласснице, тонувшей в Днепре, затем помощь потребовалась им самим. Спасенных осмотрели медики «скорой», госпитализация не потребовалась.

- Старшина внутренней службы Грицков Борис в системе по чрезвычайным ситуациям с 2009 года. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны,- сообщают в Гомельской областной организации МЧС.


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