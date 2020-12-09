В Лоевском районе открыта современная погранзастава

Погранзастава включает 23 компактных многофункциональных модуля, что очень удобно в плане возведения и перемещения на другой участок границы. В модулях предусмотрено все необходимое для выполнения личным составом подразделения профессиональных обязанностей и комфортного быта.Застава высокотехнологична и интеллектуальна. Здесь активно используют плавсредства различного типа, тепловизоры. Благодаря установленному автоматизированному посту технического наблюдения реализована возможность дистанционного контроля за охраняемым участком границы и прилегающей местностью в светлое и темное время суток. Пост оснащен автономными источниками питания: солнечными панелями, ветрогенераторами, аккумуляторами, интегрирован в интеллектуальную систему охраны границы центра мониторинга, расположенного на пограничной заставе «Хойники». Такой подход позволяет подразделению действовать только по реальным нарушителям, экономя материальные и людские ресурсы при более высокой эффективности охраны рубежей.В открытии заставы приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Буткевич, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, другие высокие гости, военнослужащие погрангруппы.Фото Гомельской пограничной группы