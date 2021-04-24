Мероприятие прошло на пограничной комендатуре «Лоев» Гомельской пограничной группы. Пять плавсредств войсковой части 1242 за надежную службу и высокие успехи экипажей в обеспечении безопасности по охране водных участков Государственной границы получили собственные имена: «Сапфир», «Могучий», «Алмаз», «Неудержимый» и «Быстрый». Некоторые с уникальными для стран СНГ характеристиками.
В мероприятии приняли участие представители властных структур региона и района, военнослужащие Гомельской пограничной группы, ветераны пограничных войск и участники отряда «Юных друзей пограничников». После торжественной части прошел парад плавсредств. На воду в знак уважения и благодарности нашим предкам был спущен венок.
Традиция присвоения имен плавсредствам берет свое начало с древнейших времен. Первыми, кто начал это делать, были древние египтяне. Нередко красноречивые названия судов наводили страх и ужас на мореплавателей. В России активно начали давать имена кораблям при Петре I, в тоже время есть данные, что это практиковалось и до него. По информации пограничной службы, ритуал присвоения имен плавсредвам в истории Беларуси проведен впервые.
Фото: БЕЛТА
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В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
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