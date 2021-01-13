В Лоеве рыбаки-нарушители получили по два года лишения свободы, серьезный штраф и остались без автомобилей

Под покровом ночи с использованием запрещенных орудий, надувной лодки они выловили около 600 единиц различных видов рыб. Ущерб природе оценили в сумму около 17 тысяч рублей. Последовало возбуждение уголовного дела.– сообщаетКонфискованы и принадлежащие им две легковушки, которые использовались при совершении преступления.К обвиняемым применили отсрочку исполнения основного наказания сроком на 2 года. Она может быть отменена при малейшем нарушении осужденными ограничительных законодательных норм.