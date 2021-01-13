Двух местных жителей уличили в незаконной рыбной ловле осенью прошлого года на Днепро-Брагинском водохранилище в рыболовных угодьях Лоевского района.
Под покровом ночи с использованием запрещенных орудий, надувной лодки они выловили около 600 единиц различных видов рыб. Ущерб природе оценили в сумму около 17 тысяч рублей. Последовало возбуждение уголовного дела.
– Суд Лоевского района вынес им приговоры: два года лишения свободы с уплатой штрафа в 100 базовых величин, что составляет 2900 рублей каждому, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Конфискованы и принадлежащие им две легковушки, которые использовались при совершении преступления.
К обвиняемым применили отсрочку исполнения основного наказания сроком на 2 года. Она может быть отменена при малейшем нарушении осужденными ограничительных законодательных норм.
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В Лоеве рыбаки-нарушители получили по два года лишения свободы, серьезный штраф и остались без автомобилей
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Фото: Александр КУШНЕР