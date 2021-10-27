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  2. В Лоеве появились скамейки, посвященные Году народного единства

В Лоеве появились скамейки, посвященные Году народного единства

Изготовить их и разместить на благо населенного пункта и его жителей призвали районные власти в рамках конкурса «Лучшая городская скамейка «Единство». 

Организации и предприятия активно откликнулись и проявили креатив. Скамейки стали появляться в разных местах населенного пункта и действительно становятся украшением. На одной из них, созданной сотрудниками педколледжа, даже размещен QR-код, отсканировав который, можно посмотреть видеоролик «Лоев – город, в котором хочется жить». Его подготовили учащиеся образовательного учреждения. А так как это все-таки конкурс, организаторы чуть поздней подведут итоги, определят призовые места и победителей, которым вручат подарочные сертификаты.




Фото газеты «Лоевский край»

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