В Лоеве появились скамейки, посвященные Году народного единства

Изготовить их и разместить на благо населенного пункта и его жителей призвали районные власти в рамках конкурса «Лучшая городская скамейка «Единство».

Организации и предприятия активно откликнулись и проявили креатив. Скамейки стали появляться в разных местах населенного пункта и действительно становятся украшением. На одной из них, созданной сотрудниками педколледжа, даже размещен QR-код, отсканировав который, можно посмотреть видеоролик «Лоев – город, в котором хочется жить». Его подготовили учащиеся образовательного учреждения. А так как это все-таки конкурс, организаторы чуть поздней подведут итоги, определят призовые места и победителей, которым вручат подарочные сертификаты.













Фото газеты «Лоевский край»

