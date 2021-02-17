В Ливии впервые за 15 лет выпали снежные осадки. Об этом сообщает служба новостей Africanews.
Снег на северо-востоке Ливии выпал в понедельник. Ожидается, что он будет идти еще как минимум два дня.
Местные жители вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки, слепить снеговиков и насладиться зимними пейзажами. Некоторые из них расценивают снегопад как предзнаменованием мира в стране.
По данным Ливийского национального метеорологического центра, температура ниже нуля была зафиксирована в нескольких городах Ливии, включая Аль-Байду, Ефрен, Налут и Аль-Мардж, а также Зеленую гору и гору Нафуса.
Нехарактерные для региона осадки выпали и в Египте. Наблюдалось резкое падение температуры и сильный ветер. Погодные условия спровоцировали приостановку морского судоходства, закрытие портов Александрии и Дехейла и прекращение рыболовства.
Фото: afp.com/en
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В Ливии и Египте выпал снег
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