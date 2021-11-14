В Ливерпуле задержали трех человек по подозрению в причастности к теракту

Контртеррористическое подразделение британской полиции сообщило о задержании трех человек после взрыва, который произошел днем 14 ноября рядом с больницей в Ливерпуле, информирует ТАСС.
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Агентство PA сообщило, что трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму. Официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.
Ранее мы писали о том, что в результате взрыва погиб один человек, а еще один пострадал. Госпиталь, рядом с которым произошел этот инцидент, ввел временный запрет на посещение пациентов.
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