В Литве зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19

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По данным Министерства здравоохранения Литвы, в начале января у жительницы Вильнюса диагностировали COVID-19. 12 января образец вируса был отправлен в лабораторию в Роттердаме для исследования. В образце обнаружили штамм вируса SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7.Эпидемиологическое расследование показало, что близкий человек, от которого, предположительно, заразилась женщина, не выезжал за границу. Он также заявил, что не общался с людьми, которые вернулись из-за рубежа или имели COVID-19.Национальный центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Литвы установил, с кем контактировала женщина – для проведения ПЦР-тестов.Сообщается, что женщина с мутировавшим штаммом уже здорова.Британский вариант коронавирусной инфекции был впервые зафиксирован в Великобритании в декабре 2020 года.