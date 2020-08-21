Сославшись на опрос газеты «Летувос Ритас», Юрий Субботин поинтересовался, как Тихановская прокомментирует то, что из 8000 опрошенных белорусов только 13% были за нее, - сообщает корреспондент @SputnikLive.
В ответ «либеральные» представители СМИ стали называть его провокатором. В дело вмешалась полиция, вывела его из помещения и усадила в свой автомобиль, пишет издание.
По словам присутствующих, сама конференция продлилась 15 минут. Каких-то конкретных ответов на вопросы от Тихановской так не услышали - только общие фразы.
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В Литве задержан гость конференции Тихановской. Он задал неудобный вопрос.
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