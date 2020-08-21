В Литве задержан гость конференции Тихановской. Он задал неудобный вопрос.

В ответ «либеральные» представители СМИ стали называть его провокатором. В дело вмешалась полиция, вывела его из помещения и усадила в свой автомобиль, пишет издание.По словам присутствующих, сама конференция продлилась 15 минут. Каких-то конкретных ответов на вопросы от Тихановской так не услышали - только общие фразы.