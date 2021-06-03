Ветеринарно-продовольственная служба Литвы зарегистрировала в Юрбаркском районе очаг птичьего гриппа, сообщает ТАСС.
– В ходе лабораторных анализов выявлен очаг птичьего гриппа в хозяйстве Юрбаркского района, где содержалось около 1 тыс. молодняка различной домашней птицы, – уточнил представитель ведомства Марюс Масюлис.
Кроме того, он добавил, что инфекция была зафиксирована на ранней стадии, благодаря чему продажа птенцов была тут же приостановлена.
– Если бы эта птица была реализована, мы бы вскоре могли столкнуться сразу с сотнями новых очагов, – отметил Марюс Масюлис.
Первый в текущем сезоне случай птичьего гриппа в Литве был зарегистрирован еще в январе в домашнем хозяйстве Каунасского района, где люди для собственных нужд выращивали около трех десятков кур, гусей и индюшек.
Фото: pixabay.com
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В Литве выявили очаг птичьего гриппа
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