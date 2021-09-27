В Литве умер 11-летний ребенок, который жил в лагере для мигрантов

В Литве в населенном пункте Рукла умер 11-летний ребенок, который жил в Центре приема беженцев. По информации Delfi, в редакцию портала пришел видеоролик, автор которого заявил, что мальчика убил полицейский.
"Полиция убила ребенка в лагере в Рукле, а его отец был арестован при попытке бегства в Германию", – сообщение и видеоролик подобного содержания прислали в редакцию Delfi 25 сентября.
Уточняется, что против ребенка был применен электрошокер.
Есть информация, что в тот же день в Рукле, где находятся сотни нелегальных мигрантов, произошли беспорядки. На видеороликах, которые были сняты самими мигрантами, видно, что сотрудники службы общественной безопасности Литвы используют слезоточивый газ. В итоге волнения были подавлены, а нескольких мигрантов, намеревавшихся сбежать, задержали и вернули в лагерь.
Пресс-секретарь главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене заявила, что в Рукле протесты действительно были. При этом она заявила, что у нее нет информации о применении против мальчика электрошокера.
По сведениям директора Центра приема беженцев в Рукле Беатриче Бернотене, ребенок скончался из-за болезни. Она отметила, что отец мальчика обратился к работнику центра и сказал, что состояние сына ухудшилось.
– Наш сотрудник сразу же вызвал скорую помощь, которая отвезла ребенка вместе с отцом в медицинское учреждение, где позже, как выяснилось, мальчик скончался, – подчеркнула Беатриче Бернотене.
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