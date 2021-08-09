В Литве разыскивают сбежавших из лагеря мигрантов

Фото:

vrm.lrv.lt/lt

Инцидент произошел 8 августа. По данным МВД Литвы, пятеро сбежавших мигрантов уже вернулись на полигон. Полиция продолжает поиски еще семерых.В настоящее время на полигоне Руднинкай, принадлежащем Службе общественной безопасности Литвы, проживают около 400 мигрантов.Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. Кроме того, в центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.