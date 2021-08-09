В Литве разыскивают сбежавших из лагеря мигрантов

В Литве 12 мигрантов сбежали из палаточного лагеря, созданного на полигоне Руднинкай. Об этом информирует издание "Литовский курьер".
Фото: vrm.lrv.lt/lt
Инцидент произошел 8 августа. По данным МВД Литвы, пятеро сбежавших мигрантов уже вернулись на полигон. Полиция продолжает поиски еще семерых.
В настоящее время на полигоне Руднинкай, принадлежащем Службе общественной безопасности Литвы, проживают около 400 мигрантов.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. Кроме того, в центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.