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В Литве разыскивают сбежавших из лагеря мигрантов

В Литве 12 мигрантов сбежали из палаточного лагеря, созданного на полигоне Руднинкай. Об этом информирует издание "Литовский курьер".

Фото: vrm.lrv.lt/lt

Инцидент произошел 8 августа. По данным МВД Литвы, пятеро сбежавших мигрантов уже вернулись на полигон. Полиция продолжает поиски еще семерых.

В настоящее время на полигоне Руднинкай, принадлежащем Службе общественной безопасности Литвы, проживают около 400 мигрантов.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. Кроме того, в центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.
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