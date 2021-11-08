В Литве прошла акция протеста против политики властей в отношении мигрантов

Митинг под лозунгом «Просьба об убежище – не преступление» прошел в Литве 7 ноября. Его участники заявили, что политика разворота мигрантов, непрозрачность и ограничение гуманитарной помощи на границе представляют угрозу не только для беженцев, но и для литовского общества, информирует портал Delfi.
Одна из организаторов акции Эмилия Швобайте отметила: «Мы получаем просьбы о помощи от людей, которые застряли на границе, в лесах, без еды и теплой одежды. Уже были случаи, когда таких людей находили мертвыми у границы с Польшей. Мы стараемся помочь чем можем, собираем гуманитарную помощь, но если не будет помощи госучреждений, вряд ли удастся избежать смертей. Мы против того, чтобы наша граница превратилась в кладбище, поэтому не можем молчать и требуем ответственности от руководства страной».
Организаторы митинга выдвинули правительству свои требования. Среди них – призыв не возвращать мигрантов в Беларусь, создать реальные условия для того, чтобы они могли подать прошение об убежище. Кроме того, требуют улучшить условия проживания мигрантов в центрах беженцев, предоставить им необходимую медицинскую помощь и социальные услуги, дать возможность неправительственным организациям предоставлять помощь просителям убежища и следить за соблюдением их прав.
В рамках акции была принята петиция, которую подписали 27 неправительственных организаций, гражданских движений и около 1000 жителей Литвы.
Фото: Delfi