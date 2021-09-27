Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Литве при перевозке мигрантов задержаны граждане четырех стран

В Литве при перевозке мигрантов задержаны граждане четырех стран

Граждане Азербайджана, Грузии, Ирака и Польши задержаны в Литве при перевозке нелегальных мигрантов, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

«В Пасвальском, Мариямпольском районах и на территории Кальварийского самоуправления в выходные дни в ходе оперативных мероприятий были задержаны автомобили, управляемые гражданами Азербайджана, Грузии, Ирака и Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов, хотя этим лицам свободное передвижение по стране запрещено», – приводится цитата службы охраны госграницы при МВД Литвы.

Как уточняет БЕЛТА, литовские должностные лица предполагают, что задержанные намеревались вывезти мигрантов в другие страны ЕС.

Вместе с организаторами были задержаны 19 мигрантов из Ирака. Из них 13 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Еще шесть нелегалов самовольно ушли из центра приема беженцев в Рукле Йонавского района Литвы. Агентство напоминает: пока просьба мигранта о предоставлении убежища не рассмотрена, он не имеет права свободно передвигаться по стране.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы