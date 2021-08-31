В Литве при монтаже ограждения на границе с Беларусью погиб пожарный

В Литве погиб сотрудник департамента противопожарной безопасности и спасения. Смерть наступила в результате травмы, полученной во время монтажа колючей проволоки на границе с Беларусью, передает издание "Литовский курьер".
Как сообщает издание, пожарный умер сегодня. 47-летний Эгидиюс Карал был тяжело травмирован при подготовке к монтажу колючей проволоки. Спасти жизнь пожарного пыталась бригада скорой помощи.
– Это несчастье потрясло нас всех. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью. В связи с горькой утратой я выражаю глубокие соболезнования членам семьи погибшего, близким и коллегам, пожарным-спасателям. В этот тяжелый момент я желаю сообществу пожарных-спасателей стойкости и сплоченности, – сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По информации министерства, физический барьер на белорусского-литовской границе монтируют бригады, сформированные вооруженными силами Литвы и департаментом противопожарной безопасности и спасения.