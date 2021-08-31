В Литве при монтаже ограждения на границе с Беларусью погиб пожарный

Как сообщает издание, пожарный умер сегодня. 47-летний Эгидиюс Карал был тяжело травмирован при подготовке к монтажу колючей проволоки. Спасти жизнь пожарного пыталась бригада скорой помощи.– сообщилаПо информации министерства, физический барьер на белорусского-литовской границе монтируют бригады, сформированные вооруженными силами Литвы и департаментом противопожарной безопасности и спасения.