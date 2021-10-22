В Литве предложили, чтобы нелегальные мигранты строили забор на границе с Беларусью

Архивное фото. Беженцы на границе

Отмечается, что парламентарий уже зарегистрировал соответствующую поправку к закону о правовом статусе иностранцев.Гражулис полагает, что принятие этой поправки позволило бы облегчить ситуацию на рынке труда в строительной сфере, а такжеДепутат подчеркнул, что действующие правовые акты запрещают брать на работу людей, незаконно пересекших государственную границу Литвы. Если поправку примут, министерству внутренних дел нужно будет утвердить правила трудоустройства нелегальных мигрантов.