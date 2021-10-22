В Литве предложили, чтобы нелегальные мигранты строили забор на границе с Беларусью

Нелегальных мигрантов, которые прибывают в Литву, могут привлечь к строительству забора на границе с Беларусью. Такое предложение выдвинул депутат сейма Литвы Пятрас Гражулис, пишет RuBaltic.
Архивное фото. Беженцы на границе
Отмечается, что парламентарий уже зарегистрировал соответствующую поправку к закону о правовом статусе иностранцев.
Гражулис полагает, что принятие этой поправки позволило бы облегчить ситуацию на рынке труда в строительной сфере, а также «снизить мотивацию тех, кто планирует нелегально пересечь литовскую границу для въезда в Евросоюз».
Депутат подчеркнул, что действующие правовые акты запрещают брать на работу людей, незаконно пересекших государственную границу Литвы. Если поправку примут, министерству внутренних дел нужно будет утвердить правила трудоустройства нелегальных мигрантов.