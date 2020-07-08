В Литве поступил первый иск к правительству насчет законности введения карантина

Иск подала частная клиника по одонтологической имплантации, истцы требуют компенсировать 70 тысяч евро ущерба, понесенного в результате вынужденного простоя., – отметил юрист.Таких полномочий, по словам Залецкаса, правительство не имело.– обратил внимание адвокат.Общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в Литве ввели по решению правительства 16 марта. Первые послабления жестких запретов были сделаны в середине апреля.