Первый иск к правительству Литвы по компенсации ущерба для бизнеса, причененного в результате введенных кабинетом министров из-за вспышки коронавируса ограничительных мер, подали в Вильнюсский окружной административный суд. Об этом рассказал адвокат по этому делу Нериюс Залецкас, пишет ТАСС.
Иск подала частная клиника по одонтологической имплантации, истцы требуют компенсировать 70 тысяч евро ущерба, понесенного в результате вынужденного простоя. "При введении карантина кабинет министров должен был продумать специальный порядок работы для предпринимателей, а не закрыть бизнес в приказном порядке", – отметил юрист.
Таких полномочий, по словам Залецкаса, правительство не имело. "Это косвенно признал и парламент, когда позднее задним числом изменил закон о чрезвычайной ситуации, стараясь узаконить юридически необоснованную меру кабинета", – обратил внимание адвокат.
Общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в Литве ввели по решению правительства 16 марта. Первые послабления жестких запретов были сделаны в середине апреля.
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В Литве поступил первый иск к правительству насчет законности введения карантина
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Фото: Алина ЯНЧУР