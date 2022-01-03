Из-за высоких цен на отопление компенсации попросили вдвое больше литовцев, чем в 2020 году

В литовском Шауляле после получения ноябрьских счетов за отопление компенсацию потребовали 5 тыс. человек. Об этом сообщает Delfi.
Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре 2021-го они на 60% больше, чем год назад. Но все из обратившихся получили компенсации.
К слову, в Паневежском районе в этом отопительном сезоне за компенсацией обратилось гораздо больше людей, чем годом ранее.
– Если в прошлом году обратились 1170 жителей, то за 3 месяца этого сезона –1200, – уточнила представитель муниципалитета Паневежского района Виргиния Савицкене.
В Шяуляе выплатили почти в два раза больше компенсаций, чем в прошлом году.
– В прошлом году за компенсациями обратился 3041 человек. В этом году – 5000, – пояснил заместитель главы администрации Шяуляйского муниципалитета Винцас Урбонавичюс.
Самое дорогое отопление в столице Литвы. В октябре в Вильнюсе за компенсациями обратились 7000 жителей, в ноябре – 15 000. Отопление малоимущих жителей обошлось государству почти в полмиллиона евро.
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