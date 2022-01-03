SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Из-за высоких цен на отопление компенсации попросили вдвое больше литовцев, чем в 2020 году

Из-за высоких цен на отопление компенсации попросили вдвое больше литовцев, чем в 2020 году

В литовском Шауляле после получения ноябрьских счетов за отопление компенсацию потребовали 5 тыс. человек. Об этом сообщает Delfi


Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре 2021-го они на 60% больше, чем год назад. Но все из обратившихся получили компенсации. 

К слову, в Паневежском районе в этом отопительном сезоне за компенсацией обратилось гораздо больше людей, чем годом ранее. 

– Если в прошлом году обратились 1170 жителей, то за 3 месяца этого сезона –1200, – уточнила представитель муниципалитета Паневежского района Виргиния Савицкене.

В Шяуляе выплатили почти в два раза больше компенсаций, чем в прошлом году.

– В прошлом году за компенсациями обратился 3041 человек. В этом году – 5000, – пояснил заместитель главы администрации Шяуляйского муниципалитета Винцас Урбонавичюс. 

Самое дорогое отопление в столице Литвы. В октябре в Вильнюсе за компенсациями обратились 7000 жителей, в ноябре – 15 000. Отопление малоимущих жителей обошлось государству почти в полмиллиона евро.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы