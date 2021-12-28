В Литве от детей старше 12 лет начали требовать документ о вакцинации против COVID-19

– обратила вниманиеОна также добавила, что эта мера не затрагивает процесс образования:С 13 сентября без документа о вакцинации в Литве нельзя попасть в торговые центры, площадь которых составляет свыше 1,5 тыс. кв. м, во все непродовольственные магазины. Таким лицам не предоставляются некоторые контактные услуги, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия.В Литве, где проживают 2 666 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 513 830 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции составило 7328. Вылечились 481 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.