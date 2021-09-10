В Литве около 4,5 тысячи человек протестуют против коронавирусных ограничений

– уточнили информацию в вильнюсском комиссариате полиции и добавили, что нарушений порядка не установлено, задержанных нет.Полиция в связи с митингом находится в состоянии повышенной готовности. Вильнюс ожидает подкрепления из иных населенных пунктов. Избирательно осуществляется проверка вызывающих подозрение лиц.Протестующие намеревались провести митинг у здания Сейма (парламента), но власти Вильнюса 31 августа отозвали выданное ранее разрешение на его проведение в указанном месте. Как сообщил заместитель директора администрации вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас, такая массовая акция (организаторы просили разрешить митинг с участием до 15 тысяч человек) у здания Сейма не может пройти из-за отсутствия достаточного места. Вместе с тем он ссылался на справки спецслужб о повышении риска применения физического насилия во время массовых собраний.После запрета организаторы решили перенести митинг в иное место. Им стала Кафедральная площадь – одна из главных в столице. Отмечается, что, хотя главным поводом для протестов стали антикоронавирусные настроения, недовольство людей также вызвано нежеланием правительства прислушиваться к общественному мнению.