В Литве около 4,5 тысячи человек протестуют против коронавирусных ограничений

Примерно 4,5 тысячи человек протестуют сегодня в Литве против решения правительства ограничить права тех, кто не вакцинировался от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– По предварительным данным, на митинг вышли около 4,5 тысячи человек, – уточнили информацию в вильнюсском комиссариате полиции и добавили, что нарушений порядка не установлено, задержанных нет.
Полиция в связи с митингом находится в состоянии повышенной готовности. Вильнюс ожидает подкрепления из иных населенных пунктов. Избирательно осуществляется проверка вызывающих подозрение лиц.
Протестующие намеревались провести митинг у здания Сейма (парламента), но власти Вильнюса 31 августа отозвали выданное ранее разрешение на его проведение в указанном месте. Как сообщил заместитель директора администрации вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас, такая массовая акция (организаторы просили разрешить митинг с участием до 15 тысяч человек) у здания Сейма не может пройти из-за отсутствия достаточного места. Вместе с тем он ссылался на справки спецслужб о повышении риска применения физического насилия во время массовых собраний.
После запрета организаторы решили перенести митинг в иное место. Им стала Кафедральная площадь – одна из главных в столице. Отмечается, что, хотя главным поводом для протестов стали антикоронавирусные настроения, недовольство людей также вызвано нежеланием правительства прислушиваться к общественному мнению.