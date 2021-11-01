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  2. В Литве могут принять решение об отказе не привитым против COVID-19 гражданам в госпитализации

В Литве могут принять решение об отказе не привитым против COVID-19 гражданам в госпитализации

Поскольку в Литве сокращается число свободных коек в реанимации, выделенных для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене считает, что может быть принято решение об отказе в госпитализации непривитым гражданам, пишет Delfi.


– На самом деле разговоры о том, чтобы не лечить непривитых – это не способ решения проблемы. Услуги здравоохранения мы должны предоставлять всем, но, возможно, будет ограничена госпитализация, чтобы они лечились на дому, тогда не придется увеличивать количество коек для ковидных больных, – уточнила Живиле Гудлявичене.

В Литве одной дозой вакцинированы по меньшей мере 64,8% жителей. Меньше всего привитых в группе 12–15 лет – менее трети. В группе старше 80 лет вакцинированы 67,3% жителей. В общей сложности за все время распространения коронавируса в стране COVID-19 переболели как минимум 408 тыс. человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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