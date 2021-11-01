В Литве могут принять решение об отказе не привитым против COVID-19 гражданам в госпитализации

– уточнила Живиле Гудлявичене.В Литве одной дозой вакцинированы по меньшей мере 64,8% жителей. Меньше всего привитых в группе 12–15 лет – менее трети. В группе старше 80 лет вакцинированы 67,3% жителей. В общей сложности за все время распространения коронавируса в стране COVID-19 переболели как минимум 408 тыс. человек.