В литовском санатории «Беларусь» возобновилось оздоровление белорусских детей

Расположенный в литовском Друскининкае санаторий «Беларусь» после долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19, принял первых белорусских детей на санаторно-курортное лечение, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

– Первыми после долгого перерыва в ноябре в санаторий приехали 76 ребят из Гродненской области, – проинформировали в центре.

Там напомнили, что в начале апреля 2020 года после закрытия литовской границы белорусские дети вынуждены были прервать оздоровление в этом санатории и вернуться домой. Пауза затянулась аж на полтора года. Вдобавок к продолжающейся пандемии к санаторию были применены европейские экономические санкции, и в декабре 2020 года здравница вовсе прекратила свою основную деятельность. И только в июле текущего года, после передачи «Беларуси» в оперативное подчинение Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, были разблокированы финансовые счета и появилась возможность вновь принимать население на лечение. И сразу же началась долгая и сложная работа по организации направления в Друскининкай белорусских детей.

– Возобновление направления белорусских детей на санаторно-курортное лечение в санаторий «Беларусь» – важное событие, – прокомментировал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. – Впервые за последние два года у детского населения нашей страны появилась возможность укрепить здоровье и пройти курс санаторно-курортного лечения в этой здравнице. Это результат совместной усиленной работы нашего центра с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и другими заинтересованными.

Первая группа была сформирована из ребят разного возраста из Гродненской области. Их доставили в Литву на двух автобусах в сопровождении взрослых. В санатории они проведут три недели – оздоровление чудодейственными минеральными источниками, целебными грязями и живительным воздухом сосновых лесов будет проходить без отрыва от учебы. При этом путевки для детей бесплатны – за счет государства.

В следующем заезде к детям из Гродненской области присоединятся юные витебчане. Они отправятся в Друскининкай 11 декабря.

Санаторий «Беларусь» находится в центральной части курорта Друскининкай на юге Литовской Республики, в лесопарковой зоне у реки Нямунас. Он был основан в 1946 году и имеет многолетний опыт в сфере курортного отдыха. Медицинский профиль санатория – гастроэнтерология (лечение заболеваний пищеварительной системы), а также артрология – лечение нарушений опорно-двигательного аппарата.