В литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") наблюдаются некоторые проблемы с оформлением транспорта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.
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По информации литовской стороны, сегодня с 4:00 в пункте пропуска "Мядининкай" отсутствует электричество.
– Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется с представлением документов на бумажных носителях, – пояснили в таможне.
Водителей и перевозчиков, следующих через этот участок белорусско-литовской границы, просят учитывать данную информацию. О включении электричества в литовском пункте пропуска сообщат дополнительно.
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В литовском пункте пропуска "Мядининкай" затруднен прием транспорта из Беларуси
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