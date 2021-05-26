В литовском пункте пропуска "Мядининкай" затруднен прием транспорта из Беларуси

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По информации литовской стороны, сегодня с 4:00 в пункте пропуска "Мядининкай" отсутствует электричество.– пояснили в таможне.Водителей и перевозчиков, следующих через этот участок белорусско-литовской границы, просят учитывать данную информацию. О включении электричества в литовском пункте пропуска сообщат дополнительно.