В литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошел сбой в информсистемах

Прием и подача грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (сопредельные белорусские – «Каменный Лог» и «Бенякони» соответственно) происходят в минимальном количестве, в пунктах пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас» (сопредельные белорусские – «Котловка» и «Привалка» соответственно) совсем не осуществляются.В Гродненской региональной таможне советуют учитывать данную информацию при следовании через белорусско-литовскую границу.