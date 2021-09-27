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  2. В литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошел сбой в информсистемах

В литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошел сбой в информсистемах

Сбой в информсистемах произошел сегодня в 11:00 в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. Такой информацией с sb.by поделились в Гродненской региональной таможне.


Прием и подача грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (сопредельные белорусские – «Каменный Лог» и «Бенякони» соответственно) происходят в минимальном количестве, в пунктах пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас» (сопредельные белорусские – «Котловка» и «Привалка» соответственно) совсем не осуществляются.

В Гродненской региональной таможне советуют учитывать данную информацию при следовании через белорусско-литовскую границу.
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Фото: Александр КУШНЕР
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