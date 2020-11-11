В литературно-краеведческом музее имени Ф. М. Достоевского в Ивановском районе открылся современный пресс-центр

11 ноября исполнилось 199 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Сегодня в музее Достоевской средней школы имени Достоевского прошли мероприятия в честь этой даты, а также здесь открыли современный пресс-центр.



Хранитель фонда народного литературно-краеведческого музея Валентина Пуцекович рассказала:

– В следующем году мы отметим 200-летие со дня рождения писателя. Уже разработан план проведения мероприятия, в том числе мы рассматривали возможность создания пресс-центра при музее. У нас получилось. Ивановский райисполком и спонсоры поддержали нашу инициативу. Это хороший зал с современным оборудованием, который позволит нам проводить мероприятия международного уровня и виртуальные экскурсии, делиться своими наработками, а также консультироваться с коллегами из других регионов.



Напомним, литературно-краеведческий музей имени Ф. М. Достоевского в средней школе агрогородка Достоево был открыт в 1982 году. Фонды школьного музея насчитывают свыше 3 тысяч экспонатов.