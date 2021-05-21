В Лиозно парень представился милиционером и ограбил 80-летнюю бабушку

Ночью 17 мая нетрезвый 18-летний студент из Орши, представившись сотрудником милиции, попал в квартиру к пенсионерке и похитил у нее кошелек.
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– Утром следующего дня в райотдел милиции позвонил сын потерпевшей и сообщил о случившемся. Подозреваемый убедил бабушку, что в ее квартире скрывается опасный преступник. Женщина испугалась и стала настаивать, чтобы гость ушел. Он попросил у нее денег – женщина дала ему пару рублей. Но нетрезвому визитеру было мало. Парень заметил, что бабушка носит кошелек в кармане своего халата, выхватил его и покинул жилище, – рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.
Оперативники установили, что к преступлению причастен 18-летний учащийся колледжа из Орши, который накануне приехал к друзьям. После совершения кражи он продолжил выпивать, а утром уехал в Минск, где и был задержан.
Парень пояснил, что решился на такой поступок, так как был пьян.
В группе информации и общественных связей областного УВД добавили, что юноша судимостей не имеет. В отношении него было возбуждено уголовное дело за грабеж.
Фото: pixabay.com
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