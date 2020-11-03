В Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

По информации издания, полицейские застигли стрелка врасплох, вследствие чего он не сопротивлялся.Еще одного террориста ликвидировали полицейские в понедельник. Этот мужчина являлся сторонником ИГ.В полиции проинформировали, что стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных террористов.