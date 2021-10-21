В Лиге конференций УЕФА состоятся матчи третьего тура группового этапа

Главный тренер «Ромы

» Жозе Моуринью

Итальянская «Рома», набравшая в первых двух турах шесть очков, постарается придерживаться программы максимум и в сегодняшнем матче против «Буде-Глимт», но недооценивать норвежскую команду нельзя. Ведь, во-первых, она тоже показала свою силу в предыдущих турах (победа и ничья). А во-вторых, при неистовой поддержке родных трибун эта дружина вдвойне опасна.Любопытный поединок ожидается и в нидерландском Арнеме, где «Витесс» примет лондонский «Тоттенхэм». Лидер атак «шпор» Харри Кейн, выйдя на замену на 59-й минуте, оформил хет-трик в игре прошлого тура против словенской «Муры» (5:1) и сегодня, разумеется, будет не против продолжить забивать. Однако «Витесс» голыми руками не возьмешь.Также обратим внимание на то, что датский «Копенгаген», в квалификации оставивший не у дел жодинское «Торпедо-БелАЗ» и пока не терявший очки на групповом этапе, сыграет с греческим клубом ПАОК.Полностью расписание третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА выглядит так:Группа A: «Алашкерт» – ЛАСК, ХИК – «Маккаби» (Тель-Авив).Группа B: «Анортосис» – «Флора», «Партизан» – «Гент».Группа C: «Буде-Глимт» – «Рома», ЦСКА (София) – «Заря».Группа D: «Яблонец» – «Раннерс», ЧФР – АЗ.Группа E: «Фейеноорд» – «Унион», «Маккаби» (Хайфа) – «Славия» (Прага).Группа F: «Копенгаген» – ПАОК, «Слован» (Братислава) – «Линкольн Ред Импс».Группа G: «Мура» – «Ренн», «Витесс» – «Тоттенхэм».Группа H: «Карабах» – «Кайрат», «Базель» – «Омония».По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой «пульки» продолжат борьбу за победу в турнире в следующем календарном году. Победители групп автоматически квалифицируются в 1/8 финала. А команды, которые финишируют вторыми, оспорят оставшиеся путевки в эту стадию в стыковых матчах с обладателями третьих мест в группах Лиги Европы.