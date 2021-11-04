В Лиге конференций УЕФА пройдут матчи четвертого тура группового этапа

В родных стенах «Буде-Глимт» разгромил «Рому» – 6:1. Что принесет новая встреча, скоро узнаем

Один из самых ожидаемых поединков пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, где «Рома» примет «Буде-Глимт». В прошлом туре итальянская команда с треском проиграла норвежцам – 1:6, после чего пошатнула уверенность своих болельщиков в том, что выиграет группу. Но все же фаворитом сегодня считается «Рома», которая, скорее всего, откажется от экспериментов с составом.В том, что снисходительное отношение к третьему по значимости еврокубку может обернуться неприятностями, в третьем туре убедился и еще один топ-клуб – английский «Тоттенхэм», который проиграл в Нидерландах «Витессу» – 0:1. На своем поле «шпоры» постараются взять реванш и тем самым порадовать только-только назначенного на пост главного тренера итальянского специалиста Антонио Конте. Сегодня ожидается его дебют в новой должности.Полностью расписание четвертого тура групповой стадии Лиги конференций УЕФА выглядит так.Группа A: ЛАСК – «Алашкерт», «Маккаби» (Тель-Авив) – ХИК.Группа B: «Гент» – «Партизан», «Флора» – «Анортосис».Группа C: «Заря» – ЦСКА (София), «Рома» – «Буде-Глимт».Группа D: «Раннерс» – «Яблонец», АЗ – ЧФР.Группа E: «Унион» – «Фейеноорд», «Славия» (Прага) – «Маккаби» (Хайфа).Группа F: «Линкольн Ред Импс» – «Слован», ПАОК – «Копенгаген».Группа G: «Ренн» – «Мура», «Тоттенхэм» – «Витесс».Группа H: «Кайрат» – «Карабах», «Омония» – «Базель».