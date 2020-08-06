В Лиге Европы сегодня определятся последние четвертьфиналисты

Из всех четырех сегодняшних пар лишь «Севилья» и «Рома» не успели начать выяснять отношения до того, как еврокубки были приостановлены весной из-за пандемии COVID-19. И это противостояние, которое будет состоять всего из одного матча, – пожалуй, главная вывеска всей стадии 1/8 финала. «Севилья» и «Рома» мощно прошли финальный отрезок своих национальных чемпионатов, заняв в них четвертое и пятое места соответственно. И предсказать, что принесет их соперничество в Лиге Европы, невероятно сложно. Правда, букмекеры отдают некоторое предпочтение испанскому клубу, на что их, наверное, наталкивает солидный позитивный опыт этой команды во втором по значимости еврокубке. Именно «Севилья», имеющая в своем активе пять титулов, является самой титулованной командой Кубка УЕФА / Лиги Европы.Весьма любопытными представляются и остальные сегодняшние матчи. Правда, у «Байера» и «Базеля», добившихся уверенных побед в первых матчах 1/8 финала, больших проблем с продвижением по турнирной сетке вроде как возникнуть не должно. А вот в соперничестве «Вулверхэмптона» и «Олимпиакоса» интрига живее всех живых. Да, преимущество на стороне английского клуба, добившегося стратегически важной ничьей в первой игре. И фаворитом сегодня считается именно он. Однако «Олимпиакос» не так прост, как кому-то может показаться на первый взгляд. Эта команда уверенно выиграла чемпионат Греции, опередив в итоговой таблице ставший вторым ПАОК на 18 очков и пропустив всего 16 мячей в 36 матчах. И в этом еврокубковом сезоне греки, начинавшие с Лиги чемпионов, смотрятся неплохо. В частности, в 1/16 финала ЛЕ они выбили из борьбы лондонский «Арсенал».После того как определятся все участники четвертьфинальной стадии, Лига Европы завершится в формате «Финала восьми», который пройдет в четырех немецких городах: Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Встречи пройдут с 10 по 21 августа.В прошлом году Лигу Европы выиграл лондонский «Челси», уверенно взявший верх над «Арсеналом» в чисто британском финале – 4:1.