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  2. В Лидском районе таксист уснул за рулем и врезался в грузовик: два человека пострадали

В Лидском районе таксист уснул за рулем и врезался в грузовик: два человека пострадали

Два человека пострадали при столкновении такси и грузовика под Лидой. 

Фото из архива БЕЛТА

ДТП произошло около 10:30 24 августа на 169-м км трассы М-6 около деревни Далекие. 

– По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault, уснул за рулем и столкнулся с двигавшимся впереди МАЗом. В результате легковушка вылетела в кювет, водитель такси и его 25-летняя пассажирка получили травмы, с которыми их госпитализировали в медучреждение, – сообщила sb.by cтарший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнос. После осмотра медиками мужчину отпустили домой. Водитель МАЗа не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 
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