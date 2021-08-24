В Лидском районе таксист уснул за рулем и врезался в грузовик: два человека пострадали

Два человека пострадали при столкновении такси и грузовика под Лидой.
Фото из архива БЕЛТА
ДТП произошло около 10:30 24 августа на 169-м км трассы М-6 около деревни Далекие.
– По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault, уснул за рулем и столкнулся с двигавшимся впереди МАЗом. В результате легковушка вылетела в кювет, водитель такси и его 25-летняя пассажирка получили травмы, с которыми их госпитализировали в медучреждение, – сообщила sb.by cтарший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнос. – После осмотра медиками мужчину отпустили домой. Водитель МАЗа не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются.