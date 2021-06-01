В Лидском районе перевернулся микроавтобус: серьезно пострадал пассажир.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП произошло 31 мая около 11:30 на дороге Белица – Желудок – Рожанка. По предварительной информации, 22-летний водитель, находясь за рулем грузового микроавтобуса, не справился с управлением. В результате аварии транспорт оказался за пределами проезжей части и перевернулся.
– Причины аварии устанавливаются. Одним из сопутствующих факторов совершения ДТП могла стать разгерметизация задней левой шины. Всего в автомобиле находилось четыре человека. Один из них, 63-летний мужчина, получил серьезные травмы, остальные пассажиры – ушибы и ссадины. В салоне микроавтобуса был автомобильный инструмент, который своим весом мог усугубить полученные травмы. Ранее водитель к ответственности не привлекался, – сообщил sb.by начальник отделения агитации Гродненской областной Госавтоинспекции Андрей Цыдик.
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В Лидском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавшие
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