В Лидском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ДТП произошло 31 мая около 11:30 на дороге Белица – Желудок – Рожанка. По предварительной информации, 22-летний водитель, находясь за рулем грузового микроавтобуса, не справился с управлением. В результате аварии транспорт оказался за пределами проезжей части и перевернулся., – сообщил sb.by