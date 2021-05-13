В Лиде таксист сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток в реанимации

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Авария произошла 12 мая в 13:41 на пересечении проспекта Победы и улицы 8 Марта.31-летний водитель такси, двигаясь на автомобиле Skoda, поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. На пешеходном переходе он совершил наезд на 14-летнего подростка, который пересекал дорогу на велосипеде., – сообщила sb.byГосавтоинспекция рекомендует велосипедистам спешиваться при пересечении проезжей части, а также не забывать о защитной экипировке, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может облегчить тяжесть последствий.