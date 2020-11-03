При пожаре в Лиде спасено около 30 т соломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел 2 ноября в 10:53 вблизи ул. Гастелло. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре шести рулонов соломы в поле РСУП "Совхоз "Лидский".
В результате возгорания уничтожено около 1,5 т соломы. При помощи сотрудников МЧС в скирде было спасено 30 т сухих стеблей.
Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Рассматриваемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
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В Лиде спасли от огня 30 т соломы
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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