В Лиде спасли от огня 30 т соломы

Инцидент произошел 2 ноября в 10:53 вблизи ул. Гастелло. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре шести рулонов соломы в поле РСУП "Совхоз "Лидский".В результате возгорания уничтожено около 1,5 т соломы. При помощи сотрудников МЧС в скирде было спасено 30 т сухих стеблей.Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Рассматриваемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.