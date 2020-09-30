В Лиде состоялся республиканский семинар с участием министра юстиции Олега Слижевского

Одним из основных обсуждаемых на республиканском семинаре в Лиде вопросов стало совершенствование и развитие службы «Одно окно». Напомню, что с 2018 года в соответствии с Указом Президента все заявления заинтересованных лиц и выдача административных решений по ним производится в одном месте. Если говорить кратко, это быстро и удобно.К слову, Лида была выбрана местом проведения республиканского семинара вовсе не случайно: здесь работают ответственно, и ежедневно в службу, которая расположена в центре города, на первом этаже местного райисполкома, обращается свыше 100 человек. Нареканий практически нет.И еще. Целый ряд справок и иных важных документов можно получить, обратившись по электронной почте, не выходя из дома. Это в первую очередь касается ряда процедур налоговых и таможенных органов, милиции, связи…акцентировал внимание на дальнейшем совершенствовании службы «Одно окно»:На семинаре также обсуждалось, что в такой работе нет мелочей. В частности, необходимо создавать комфортные условия как для работников, так и для многочисленных посетителей.Кроме того, немаловажны такие составляющие, как электронные очереди для клиентов и безбарьерная среда. К слову, в Лиде все это уже есть.Фото: Ольга КАПЦЕВИЧ