В Лиде состоится музейный триптих «Час«Ы»

Что же можно увидеть в пятницу, субботу и воскресенье в Лиде? Глаза разбегаются! К примеру, сегодня вечером драйвом и нескончаемым позитивом зарядит всех посетителей научное шоу с жидким азотом: пройдут опыты, в которых примут участие не только ведущие программы, но и все желающие.Во время проведения интерактивного этночаса «Ад печы – да стала» можно будет заглянуть в крестьянский дом и определить по блюдам конкретные обрядовые праздники. Также любители истории смогут детально познакомиться со старинной кулинарной системой мер и испытать на собственном опыте, каков он, насколько тяжел пресловутый пуд соли?.. Вдобавок хозяйка дома в ненавязчивой форме расскажет об особенностях быта предков. А в концертной программе «Музыкальный фейерверк» в исполнении солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Александра Михнюка и Клавдии Потемкиной (концертмейстер – обладатель медали Франциска Скорины Юлия Щербакова) прозвучат известные произведения великих авторов.Наверняка многих заинтересует и челлендж-пати для детей и взрослых «Успеть за 1 минуту»: для всех участников организаторами заготовлены интеллектуальные загадки, задания на смекалку и ловкость, танцевальные и песенные «угадайки», современные челленджи. Во время же киносеанса «Пока часы двенадцать бьют» на экране пройдет показ мультипликационных и семейных фильмов, объединенных темой «Ночи музеев».Конечно же, заинтересуют собравшихся тематические и развлекательные площадки: квест «Таинственные находки и обитатели старого леса», познавательно-развлекательный квиз «Время в спорте», встреча-диалог «Коллекция и коллекционер», тайная комната «Х-час», историческая гостиная «Часы и судьбы», вечерний читальный зал «Книги об искусстве» и ретрофото за 10 минут «Женская мода 1960-х». А тем временем в старинном Лидском замке…Директор государственного учреждения «Лидский историко-художественный музей» Ольга Пилипчук поделилась с sb.by некоторыми подробностями:…В воскресенье вечером своеобразную эстафету подхватит Дом-музей Валентина Тавлая. Интерактивная программа «Хвiлiнка-весялiнка», театральные зарисовки «МIНулае. Пра час», литературно-музыкальная гостиная «шЧАСлiвыя iмгненнi» и многие другие мероприятия также никого не оставят равнодушными.Фото: Лидский историко-художественный музей