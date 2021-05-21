В Лиде состоится музейный триптих «Час«Ы»

Это масштабное мероприятие пройдет в рамках международной акции «Ночь музеев». Ежедневно с 21 по 23 мая с 18.:00 и до полуночи в Лидском историко-художественном музее, Лидском замке и доме Валентина Тавлая пройдут десятки увлекательных программ.
Что же можно увидеть в пятницу, субботу и воскресенье в Лиде? Глаза разбегаются! К примеру, сегодня вечером драйвом и нескончаемым позитивом зарядит всех посетителей научное шоу с жидким азотом: пройдут опыты, в которых примут участие не только ведущие программы, но и все желающие.
Во время проведения интерактивного этночаса «Ад печы – да стала» можно будет заглянуть в крестьянский дом и определить по блюдам конкретные обрядовые праздники. Также любители истории смогут детально познакомиться со старинной кулинарной системой мер и испытать на собственном опыте, каков он, насколько тяжел пресловутый пуд соли?.. Вдобавок хозяйка дома в ненавязчивой форме расскажет об особенностях быта предков. А в концертной программе «Музыкальный фейерверк» в исполнении солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Александра Михнюка и Клавдии Потемкиной (концертмейстер – обладатель медали Франциска Скорины Юлия Щербакова) прозвучат известные произведения великих авторов.
Наверняка многих заинтересует и челлендж-пати для детей и взрослых «Успеть за 1 минуту»: для всех участников организаторами заготовлены интеллектуальные загадки, задания на смекалку и ловкость, танцевальные и песенные «угадайки», современные челленджи. Во время же киносеанса «Пока часы двенадцать бьют» на экране пройдет показ мультипликационных и семейных фильмов, объединенных темой «Ночи музеев».
Конечно же, заинтересуют собравшихся тематические и развлекательные площадки: квест «Таинственные находки и обитатели старого леса», познавательно-развлекательный квиз «Время в спорте», встреча-диалог «Коллекция и коллекционер», тайная комната «Х-час», историческая гостиная «Часы и судьбы», вечерний читальный зал «Книги об искусстве» и ретрофото за 10 минут «Женская мода 1960-х». А тем временем в старинном Лидском замке…
Директор государственного учреждения «Лидский историко-художественный музей» Ольга Пилипчук поделилась с sb.by некоторыми подробностями:
– С субботу с 18:00 до 22:00 будут в Лидском замке работать экспозиции и выставки «Лидский замок. Исторические события и личности», «Страницы истории. От ХIV столетия…», «Охота на ведьм», «Они правят миром» (история денег в монетах и банкнотах) и «Беларусь на старажытных мапах». Затем состоится квест «21 тайна Лидского замка» и интерактивное занятие «Школа археологии». Ровно в 20:30 начнется развлекательная программа «З дазволу караля i Вялiкага князя», где выступит клуб исторической реконструкции «Шотландская пехота» из города Молодечно. Также будут работать лучный и арбалетный тир, пройдет мастер-класс по средневековым танцам, будет разбит рыцарский лагерь, желающие смогут отведать блюда средневековой кухни, поучаствовать в перетягивании каната и примерить доспехи. А завершит весьма насыщенную программу огненное шоу – пройдут выступления театра огня Ergo bibamus и фаер-бригады «Огненные вороны».
…В воскресенье вечером своеобразную эстафету подхватит Дом-музей Валентина Тавлая. Интерактивная программа «Хвiлiнка-весялiнка», театральные зарисовки «МIНулае. Пра час», литературно-музыкальная гостиная «шЧАСлiвыя iмгненнi» и многие другие мероприятия также никого не оставят равнодушными.
Фото: Лидский историко-художественный музей
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