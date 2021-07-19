В Лиде следователи ищут очевидцев аварии с участием мотоциклиста

Вечером 13 июля на улице Гастелло в районном центре случилось серьезное ДТП: пострадавший мотоциклист был сильно травмирован, он все еще без сознания. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК.
Тем вечером двадцатилетний водитель ВАЗа проезжал по улице Гастелло - при повороте налево он не уступил дорогу двигающемуся навстречу мотоциклу.
В результате столкновения 45-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавший все еще без сознания и находится в реанимации.
Допрошены свидетели и подозреваемый, назначены необходимые исследования.
В отношении водителя легковушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК. Следователи обращаются к очевидцам происшествия, а также к тем, кто имеет записи видеорегистратора, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по следующим телефонам: (80152) 72-40-40 или (8033) 621-15-35.
Фото Следственного комитета
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