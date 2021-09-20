В Лиде школьницы устроили драку из-за ревности

Двенадцатилетняя девочка, которая недавно перевелась из другой школы, нравилась многим мальчикам. Это было не по душе ее тринадцатилетней однокласснице, которая решила разобраться с ней и назначила встречу. Девочки вышли на улицу и за зданием школы устроили спарринг. Школьницы по нескольку раз ударили друг друга по ногам. В драку вмешался одноклассник и остановил соперниц.Сейчас по данному факту проводится проверка, но уже точно известно, что одна из участниц конфликта получила легкие телесные повреждения, вторая находится в больнице. Действиям девочек будет дана правовая оценка, несмотря на их возраст.Инспекция по делам несовершеннолетних Лидского РОВД напоминает, что за причинение телесных повреждений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от степени тяжести телесных повреждений. Кроме того, любая драка является нарушением общественного порядка, ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 19.1 КоАП (мелкое хулиганство).