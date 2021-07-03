В Лиде прошел парад сельскохозяйственной техники

По словам пресс-секретаря Лидского райисполкома Марины Григорьевой, парад-прохождение техники – яркая деталь празднования Дня Независимости в этом году. Он позволяет привлечь внимание к аграрной отрасли, людям, которые трудятся на полях и фермах, перерабатывают сельхозпродукцию и производят сельхозмашины. В Лиде почти все крупные организации связаны с агропромышленным комплексом. Кроме того, новая техника свидетельствует об укреплении машинно-тракторного парка хозяйств Лидчины. Только в прошлом году ими приобретено 80 единиц различной специализированной техники. Накануне нынешней уборочной страды закуплено еще девять зерноуборочных комбайнов.Одновременно проходит и выставка новинок местных промышленных предприятий «Лидсельмаша», «Лидагропоммаша» и Минойтовского ремонтного завода. Экспозиция развернулась у стен Лидского замка.Фото Марины Григорьевой