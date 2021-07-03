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В Лиде прошел парад сельскохозяйственной техники

Вместо военного парада организаторы праздника в Лиде впервые провели сельскохозяйственный. Колонна из зерноуборочных комбайнов и других машин проехала от Кургана Бессмертия до кольца на выезде с улицы Коммунистической. Новую закупленную в этом году технику представили местные сельхозпредприятия.


По словам пресс-секретаря Лидского райисполкома Марины Григорьевой, парад-прохождение техники – яркая деталь празднования Дня Независимости в этом году. Он позволяет привлечь внимание к аграрной отрасли,  людям, которые трудятся на полях и фермах, перерабатывают сельхозпродукцию и производят сельхозмашины. В Лиде почти все крупные организации связаны с агропромышленным комплексом.  Кроме того, новая техника свидетельствует об укреплении машинно-тракторного парка хозяйств Лидчины. Только в прошлом году ими приобретено 80 единиц различной специализированной техники. Накануне нынешней уборочной страды закуплено еще девять зерноуборочных комбайнов.



Одновременно проходит и выставка новинок местных промышленных предприятий «Лидсельмаша», «Лидагропоммаша» и Минойтовского  ремонтного завода. Экспозиция развернулась у стен Лидского замка. 



Фото Марины Григорьевой
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