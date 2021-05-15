В Лиде проходит фестиваль «Вытокі»

Масштабный фестиваль «Вытокі» собрал в Лиде сотни участников и гостей. Большой спортивно-массовый праздник в нашей стране проходит впервые, а Лида в его географии лишь отправная точка. В июне, июле и августе фестиваль состоится и в других областях – принимать его будут Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Жодино.
Сегодня в Лиде кульминация фестиваля. На самом деле, стартовал он двумя днями ранее – они были посвящены историко-культурному наследию региона. В Лидском историко-художественном музее, к примеру, открылись выставки «Кола часу» и детского рисунка, прошла лекция-презентация о современном белорусском искусстве, концерт органной музыки, начали свою работу культурно-экономические и молодежные образовательные программы…
Сегодня же на площадке у спортивного комплекса «Старт» – региональный олимпийский день. Гостей принимают спортивные площадки, представляющие различные виды, развлекательно-познавательные точки. Президент НОК Виктор Лукашенко, принявший участие в открытии фестиваля и ознакомившийся со всеми локациями, представленными на празднике, отметил высокий уровень организации мероприятия. А вице-президент НОК, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок сказал, что в Год народного единства и 30-летия НОК провести такой праздник символично и приятно:
– В начале года наши партнеры предложили совместно провести культурно-спортивное мероприятие республиканского масштаба. Когда мы сели за стол переговоров и стали решать, чем удивить жителей страны, пришли к тому, что нужно провести фестиваль в небольших городах, чтобы объединить людей. При этом показать на нем не только спорт, но и культурную составляющую. Так родилось название – “Вытокі. Крок да Алімпу”. Восемь лет мы проводим Олимпийский день в Минске. Он объединяет большое количество детей, спортсменов и не только. За это время мы поняли: детям и их родителям нужно не только показывать спорт по телевизору, но и дать возможность попробовать его на площадках. Поэтому основная идея таких мероприятий – объединение.
Олимпийский чемпион по гандболу, член исполкома НОК Андрей Барбашинский, приветствуя участников фестиваля, заметил, что спорт и здоровый образ жизни покоряют сердца все большего количества людей в нашей стране, и выразил уверенность в том, что проведение подобных фестивалей привлечет детей и молодежь в спортивные секции.
– Так совпало, что сегодня – День физической культуры и спорта, День семьи, – сказал Андрей Барбашинский. – Фестиваль – отличная идея показать и спорт, и культурное наследие региона. Уверен, и в других регионах «Вытокі» будут очень популярны.
В том, что фестиваль будет не только популярен, но и полезен, не сомневалась директор ООО «БелБрендАудит» Валентина Дынич:
– Сегодня – кульминация фестиваля, но этому дню предшествовали еще два дня работы с разными учреждениями культуры, образования, туризма, предприятиями региона. На протяжении двух дней мы работали, чтобы показать, как можно использовать потенциал культурно-исторического наследия региона в том числе для развития его экономики.
Опубликовано:
863
В Лиде проходит фестиваль «Вытокі»
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter