В Лиде проходит фестиваль «Вытокі»

Сегодня в Лиде кульминация фестиваля. На самом деле, стартовал он двумя днями ранее – они были посвящены историко-культурному наследию региона. В Лидском историко-художественном музее, к примеру, открылись выставки «Кола часу» и детского рисунка, прошла лекция-презентация о современном белорусском искусстве, концерт органной музыки, начали свою работу культурно-экономические и молодежные образовательные программы…Сегодня же на площадке у спортивного комплекса «Старт» – региональный олимпийский день. Гостей принимают спортивные площадки, представляющие различные виды, развлекательно-познавательные точки., принявший участие в открытии фестиваля и ознакомившийся со всеми локациями, представленными на празднике, отметил высокий уровень организации мероприятия. Асказал, что в Год народного единства и 30-летия НОК провести такой праздник символично и приятно:, приветствуя участников фестиваля, заметил, что спорт и здоровый образ жизни покоряют сердца все большего количества людей в нашей стране, и выразил уверенность в том, что проведение подобных фестивалей привлечет детей и молодежь в спортивные секции.– сказал Андрей Барбашинский. –В том, что фестиваль будет не только популярен, но и полезен, не сомневалась