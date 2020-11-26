В Лиде после употребления стеклоомывателя умер еще один мужчина

Напомним, что на днях в Лиде мать и сын насмерть отравились стеклоомывающей жидкостью. Накануне вечером они распили ее в компании, а на утро их обнаружили мертвыми. Двое других из компании были госпитализированы. Сегодня стало известно о смерти еще одного – их 51-летнего гостя.Следователи осмотрели место происшествия. Опрошены сожительница хозяина, гость, а также соседи. Назначены необходимые исследования. Рассматриваемая причина смерти – отравление.Фото: СК