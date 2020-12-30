Вечером во вторник в облцентре злоумышленник перекрыл бетонным столбом железнодорожные пути, сообщается в Telegram-канале СК.
Машинист пассажирского поезда Гродно – Гомель увидел препятствие и затормозил, однако столкновение все равно произошло. Пассажиры не пострадали, и спустя время поезд продолжил движение.
Таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК Беларуси.
Фото: СК
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В Лиде пассажирский поезд столкнулся с бетонным столбом
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