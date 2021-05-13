В Лиде мужчина украл одежду со склада: ущерб составил более 27 тысяч рублей

Несмотря на то что вещи были не новыми, ущерб составил более 27 тысяч рублей.рассказали sb.by, что 46-летний индивидуальный предприниматель из Лиды хранил товар в складском помещении. Он обратился в милицию и сообщил, что кто-то разбил стекло, проник внутрь и совершил кражу. Злоумышленника задержали по горячим следам.Правоохранители установили, что хищение организовал знакомый потерпевшего, также предприниматель, который ранее неоднократно приобретал у него вещи секонд-хенд для дальнейшей реализации. На этот раз партнеры не сумели договориться. Поэтому подозреваемый решил получить товар другим путем. При помощи подельников он проник на склад, оттуда они вынесли одежду и перевезли в Барановичи на арендованном бусе. Далее вещи должны были отправиться в Витебск, фигурант даже успел подготовить соответствующие документы. Но осуществить задуманное не удалось: в съемном гараже, где хранилась одежда, похищенное обнаружили милиционеры.В отношении 31-летнего безработного и ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Фото отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома