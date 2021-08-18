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  2. В Лиде легковушка сбила на пешеходном переходе трехлетнего ребенка

В Лиде легковушка сбила на пешеходном переходе трехлетнего ребенка

В Лиде легковой автомобиль сбил ребенка на зебре. Об этом сообщает управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото: БЕЛТА

Авария произошла днем в среду на улице Советской. 51-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault, не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу. Транспорт правой передней частью задел трехлетнего мальчика. От удара он упал на асфальт. Ребенок шел на полшага впереди мамы, женщина не пострадала. 

Мальчик с травмами доставлен в реанимацию. По данному факту проводится проверка. 
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