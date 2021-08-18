В Лиде легковушка сбила на пешеходном переходе трехлетнего ребенка

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БЕЛТА

Авария произошла днем в среду на улице Советской. 51-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault, не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу. Транспорт правой передней частью задел трехлетнего мальчика. От удара он упал на асфальт. Ребенок шел на полшага впереди мамы, женщина не пострадала.Мальчик с травмами доставлен в реанимацию. По данному факту проводится проверка.