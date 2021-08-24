В Лиде из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек

Работники МЧС выезжали на пожар в общежитии в Лиде. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Инцидент произошел утром 23 августа на ул. Крупской. Спасателям поступил сигнал о срабатывании автоматической системы оповещения о пожаре в общежитии.
По прибытии подразделений наблюдалось плотное задымление в коридоре на третьем этаже. Очаг возгорания оказался в общей кухне. В результате пожара работники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, из них 12 детей от 8 до 15 лет. Никто не пострадал.
Рассматриваемая версия возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Видео: МЧС