В Лиде из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек

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Инцидент произошел утром 23 августа на ул. Крупской. Спасателям поступил сигнал о срабатывании автоматической системы оповещения о пожаре в общежитии.По прибытии подразделений наблюдалось плотное задымление в коридоре на третьем этаже. Очаг возгорания оказался в общей кухне. В результате пожара работники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, из них 12 детей от 8 до 15 лет. Никто не пострадал.Рассматриваемая версия возгорания – короткое замыкание электропроводки.Видео: МЧС