В Лиде двухлетний мальчик упал с самоката и получил серьезные травмы

В один из летних дней ребенок получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости во время езды на самокате.
– Гостья города в тот день прогуливалась со своими детьми в парке «Курган Славы». Ее пятилетний сын ехал рядом на велосипеде, а младший (2,5 года) катался на самокате. В какой-то момент малыш уехал на самокате вперед по лыжероллерной трассе парка и пропал из виду. Услышав его плач, женщина сразу же бросилась к сыну и обнаружила его лежащим на земле, – рассказали sb.by в Инспекции по делам несовершеннолетних Лидского РОВД.
Оказалось, что по неосторожности мальчик упал с самоката, ударился затылком. При обследовании и госпитализации в Лидской больнице был обнаружен ушиб головного мозга, перелом затылочной кости. Такие травмы отнесены к тяжким телесным повреждениям.
Сейчас мальчик выписан из больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИДН Лидского РОВД в очередной раз напоминает родителям о необходимости особого контроля за малолетними детьми на прогулке. Нельзя допускать, чтобы маленькие дети находились на улице без присмотра.
Фото из архива БЕЛТА